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Монитор AOC 27" 27B3QA2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" 27B3QA2

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Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 1
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 2
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 3
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 4
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 5
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 6
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 7
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 8
Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3QA2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738229
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
616.6x452.9x229.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х45х14
Вес, кг.
6.2

Описание товара Монитор AOC 27" 27B3QA2

IPS-дисплеи обеспечивают углы обзора 178/178 градусов, сохраняя при этом постоянное качество изображения и цвета из всех положений просмотра. Вы также можете просматривать свои электронные таблицы или фильмы выходного дня практически под любым углом, не ставя под угрозу однородность цвета. Используйте по максимуму графический вывод вашего ПК с монитором, который может это обработать: 100 Гц преобразует частоту кадров графического процессора в плавный и отзывчивый игровой процесс. Дайте волю своим рефлексам. Время отклика пикселя 1 мс означает скорость без размытия для улучшенного игрового опыта. Быстрое действие и драматические переходы будут отображаться плавно без раздражающих эффектов ореола. Выберите правильный путь к игровому успеху и никогда не позволяйте медленному дисплею остановить вас. Воспользуйтесь безграничным потенциалом нового усовершенствованного 3-стороннего безрамного экрана, максимально увеличивая размер просмотра с более узкими, чем когда-либо, рамками, чтобы создать вершину красоты, формы и функциональности. Используйте весь потенциал этой новой функции, используя ее как часть многомониторной конфигурации, где вы можете ощутить непревзойденную бесшовность и элегантность между экранами. Технология Flicker-free уменьшает мерцание, обеспечивая более комфортный игровой процесс. Обычные мониторы со светодиодной подсветкой регулируют яркость с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), что вызывает мерцание и приводит к дискомфорту глаз в течение длительного времени. Технология AOC Flicker-free использует систему подсветки DC (постоянный ток) для обеспечения более комфортного и здорового просмотра, сводя к минимуму эффекты усталости глаз во время работы.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27B3QA2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
616.6x452.9x229.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
IPS-дисплеи обеспечивают углы обзора 178/178 градусов, сохраняя при этом постоянное качество изображения и цвета из всех положений просмотра. Вы также можете просматривать свои электронные таблицы или фильмы выходного дня практически под любым углом, не ставя под угрозу однородность цвета. Используйте по максимуму графический вывод вашего ПК с монитором, который может это обработать: 100 Гц преобразует частоту кадров графического процессора в плавный и отзывчивый игровой процесс. Дайте волю своим рефлексам. Время отклика пикселя 1 мс означает скорость без размытия для улучшенного игрового опыта. Быстрое действие и драматические переходы будут отображаться плавно без раздражающих эффектов ореола. Выберите правильный путь к игровому успеху и никогда не позволяйте медленному дисплею остановить вас. Воспользуйтесь безграничным потенциалом нового усовершенствованного 3-стороннего безрамного экрана, максимально увеличивая размер просмотра с более узкими, чем когда-либо, рамками, чтобы создать вершину красоты, формы и функциональности. Используйте весь потенциал этой новой функции, используя ее как часть многомониторной конфигурации, где вы можете ощутить непревзойденную бесшовность и элегантность между экранами. Технология Flicker-free уменьшает мерцание, обеспечивая более комфортный игровой процесс. Обычные мониторы со светодиодной подсветкой регулируют яркость с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), что вызывает мерцание и приводит к дискомфорту глаз в течение длительного времени. Технология AOC Flicker-free использует систему подсветки DC (постоянный ток) для обеспечения более комфортного и здорового просмотра, сводя к минимуму эффекты усталости глаз во время работы.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие
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Отзывы


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