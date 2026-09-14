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Монитор Hisense 27" 27G3Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Hisense 27" 27G3Q

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Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 8
Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Время отклика
1
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  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 3
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 4
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 5
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 6
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 7
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 8
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 9
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 10
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G3Q - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738265
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Характеристики

Бренд
Hisense
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Hisense eye protection mode. Hisense game OSD
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5х472.8х214.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х47х14
Вес, кг.
5.8

Описание товара Монитор Hisense 27" 27G3Q

Монитор Hisense 27G3Q серебристого цвета подходит для гейминга. Экран диагональю 27” с разрешением 1920?1080 поддерживает увеличенную частоту обновления кадров 240 Гц. Изображение здесь сменяется в четыре раза быстрее стандартного офисного монитора 60 Гц, благодаря чему картинка в динамичных сценах будет всегда плавной. Технология AMD FreeSync устраняет микроразрывы кадров, которые могут мешать восприятию контента. На матовом покрытии монитора почти не будут заметны блики от ламп и ваше собственное отражение. Монитор Hisense 27G3Q подключается к любым ПК с помощью портов DisplayPort и HDMI. Аудиоразъем позволяет подсоединять наушники для приватного просмотра видео, общения в игре. С помощью функции On-Screen Display можно быстро выводить настройки экрана поверх изображения, чтобы менять яркость, контраст прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел постоянно отображает метку в центре экрана. Он помогает быстро и точно стрелять в играх без встроенного прицела. На корпусе монитора есть красная подсветка. Она выполняет вспомогательное освещение и удобна ночью, так как устраняет резкий контраст между темной комнатой и ярким экраном.



Теги товара: 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор Hisense 27" 27G3Q




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Характеристики
Бренд
Hisense
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Hisense eye protection mode. Hisense game OSD
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5х472.8х214.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Hisense 27G3Q серебристого цвета подходит для гейминга. Экран диагональю 27” с разрешением 1920?1080 поддерживает увеличенную частоту обновления кадров 240 Гц. Изображение здесь сменяется в четыре раза быстрее стандартного офисного монитора 60 Гц, благодаря чему картинка в динамичных сценах будет всегда плавной. Технология AMD FreeSync устраняет микроразрывы кадров, которые могут мешать восприятию контента. На матовом покрытии монитора почти не будут заметны блики от ламп и ваше собственное отражение. Монитор Hisense 27G3Q подключается к любым ПК с помощью портов DisplayPort и HDMI. Аудиоразъем позволяет подсоединять наушники для приватного просмотра видео, общения в игре. С помощью функции On-Screen Display можно быстро выводить настройки экрана поверх изображения, чтобы менять яркость, контраст прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел постоянно отображает метку в центре экрана. Он помогает быстро и точно стрелять в играх без встроенного прицела. На корпусе монитора есть красная подсветка. Она выполняет вспомогательное освещение и удобна ночью, так как устраняет резкий контраст между темной комнатой и ярким экраном.


Теги товара: 240 Гц
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Отзывы


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