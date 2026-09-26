Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Время отклика
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596214
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мониторы
Цвет рамки
черный
Особенности
поворот на 90 градусов
Комплект поставки
монитор, кабель питания, краткое руководство
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
16.7 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
6.8
Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370)
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 480 руб.3370 руб. в СплитМонитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 650 руб.3663 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G40E
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитМонитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
-
В наличииЦена 15 370 руб.3843 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитМонитор AOC 27" Professional 27P2Q черный
Бренд
Тип товара
Мониторы
Цвет рамки
черный
Особенности
поворот на 90 градусов
Комплект поставки
монитор, кабель питания, краткое руководство
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
16.7 Вт
Страна производитель
Китай
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный (90LM054L-B02370)