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Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01)

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Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
5
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  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 4
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 5
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 6
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 7
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 8
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 9
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 10
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 11
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 12
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 13
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 14
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 15
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 16
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 17
  • Монитор Philips 23.8&quot; 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616653
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-A, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
540x508x206 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х47х20
Вес, кг.
7.69

Описание товара Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01)

Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) 23.8 Монитор PHILIPS 241B8QJEB/00 – это гармоничное сочетание практичности, изящного дизайна и высокой производительности. Подставка может регулироваться по высоте, поворачиваться и наклоняться, поэтому установить устройство можно в любом удобном положении. При работе потребляется 13 Вт мощности. Монитор оснащен встроенной акустической системой с мощностью 2 Вт. Трехсторонний безрамочный дизайн позволяет более полно наслаждаться просмотром изображений или видеозаписей. Матрица, изготовленная по технологии IPS с подсветкой LED, способна охватывать цвета sRGB на уровне 103.8%. Предусмотрено 4 разъема USB, также разъем HDMI, DisplayPort, DVI, VGA и выход на наушники. Стороны монитора PHILIPS 241B8QJEB/00 соотносятся как 16:9. Матовое покрытие экрана позволяет не отвлекаться на блики и отражения. Видимая область экрана имеет размер 526.88x296.37 мм. Яркость дисплея достигает 250 Кд/м?. Угол обзора по вертикали и горизонтали составляет 178°. Экран обновляется с частотой 75 Гц, благодаря чему нагрузка на глаза существенно снижается.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01)




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
USB Type-A, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
540x508x206 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) 23.8 Монитор PHILIPS 241B8QJEB/00 – это гармоничное сочетание практичности, изящного дизайна и высокой производительности. Подставка может регулироваться по высоте, поворачиваться и наклоняться, поэтому установить устройство можно в любом удобном положении. При работе потребляется 13 Вт мощности. Монитор оснащен встроенной акустической системой с мощностью 2 Вт. Трехсторонний безрамочный дизайн позволяет более полно наслаждаться просмотром изображений или видеозаписей. Матрица, изготовленная по технологии IPS с подсветкой LED, способна охватывать цвета sRGB на уровне 103.8%. Предусмотрено 4 разъема USB, также разъем HDMI, DisplayPort, DVI, VGA и выход на наушники. Стороны монитора PHILIPS 241B8QJEB/00 соотносятся как 16:9. Матовое покрытие экрана позволяет не отвлекаться на блики и отражения. Видимая область экрана имеет размер 526.88x296.37 мм. Яркость дисплея достигает 250 Кд/м?. Угол обзора по вертикали и горизонтали составляет 178°. Экран обновляется с частотой 75 Гц, благодаря чему нагрузка на глаза существенно снижается.


Теги товара: с колонками
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Отзывы


Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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