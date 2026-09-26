Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01)
Монитор Philips 23.8" 241B8QJEB (00/01) черный (241B8QJEB/01) 23.8 Монитор PHILIPS 241B8QJEB/00 – это гармоничное сочетание практичности, изящного дизайна и высокой производительности. Подставка может регулироваться по высоте, поворачиваться и наклоняться, поэтому установить устройство можно в любом удобном положении. При работе потребляется 13 Вт мощности. Монитор оснащен встроенной акустической системой с мощностью 2 Вт. Трехсторонний безрамочный дизайн позволяет более полно наслаждаться просмотром изображений или видеозаписей. Матрица, изготовленная по технологии IPS с подсветкой LED, способна охватывать цвета sRGB на уровне 103.8%. Предусмотрено 4 разъема USB, также разъем HDMI, DisplayPort, DVI, VGA и выход на наушники. Стороны монитора PHILIPS 241B8QJEB/00 соотносятся как 16:9. Матовое покрытие экрана позволяет не отвлекаться на блики и отражения. Видимая область экрана имеет размер 526.88x296.37 мм. Яркость дисплея достигает 250 Кд/м?. Угол обзора по вертикали и горизонтали составляет 178°. Экран обновляется с частотой 75 Гц, благодаря чему нагрузка на глаза существенно снижается.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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