Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000 :1, динамическая контрастность 50000000 :1
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396046
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка по высоте на 130 мм
Комплектация
аудиокабель, кабель питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000 :1, динамическая контрастность 50000000 :1
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
62х43х18
Вес, кг.
6.2
Описание товара Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный
Монитор Philips 242S1AE располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD (1920x1080) обеспечивают высокую четкость изображения. Для подключения источников видеосигнала есть широкий спектр разъемов - VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Два стереодинамика мощностью 2 Вт каждый встроены в дисплей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка по высоте на 130 мм
Комплектация
аудиокабель, кабель питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000 :1, динамическая контрастность 50000000 :1
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Монитор Philips 242S1AE располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD (1920x1080) обеспечивают высокую четкость изображения. Для подключения источников видеосигнала есть широкий спектр разъемов - VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Два стереодинамика мощностью 2 Вт каждый встроены в дисплей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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