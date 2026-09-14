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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014)

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Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 1
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 2
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 3
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 4
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 5
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Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 7
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 8
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 9
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 10
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 11
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 12
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 13
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 14
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 15
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 16
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 17
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 18
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 19
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 5
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 6
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 7
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 8
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 9
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 10
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 11
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 12
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 13
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 14
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 15
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 16
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 17
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 18
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 19
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738155
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
1500:1
Комплектация
монитор, комплект кабелей, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539.36x519.29x226.93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х12
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014)

Монитор MSI Pro MP245PHG E14 с диагональю 23.8" на IPS-матрице создаёт плавное и чёткое изображение. Высокая частота обновления улучшает восприятие динамичных сцен. Устройство сочетает функциональность и эргономику для работы и развлечений.



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8" PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
1500:1
Комплектация
монитор, комплект кабелей, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539.36x519.29x226.93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI Pro MP245PHG E14 с диагональю 23.8" на IPS-матрице создаёт плавное и чёткое изображение. Высокая частота обновления улучшает восприятие динамичных сцен. Устройство сочетает функциональность и эргономику для работы и развлечений.


Теги товара: 144 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23,8" PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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