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Монитор 23,8'' Philips 245E1S (245E1S/01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 23,8'' Philips 245E1S (245E1S/01)

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Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
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  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 4
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 5
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 6
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 7
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 8
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 9
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 10
  • Монитор 23,8&#039;&#039; Philips 245E1S (245E1S/01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630983
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
58х45х12
Вес, кг.
4.75

Описание товара Монитор 23,8'' Philips 245E1S (245E1S/01)

Монитор Philips 245E1S является игровым устройством. Он использует прогрессивную технологию IPS, гарантирующую точную цветопередачу и широкие углы обзора, которые достигают 178°/178°. Это позволяет расширить изображение и увидеть намного больше. Кроме того, вы сможете смотреть на экран с любой точки помещения, без искажения изображения. Четкая и насыщенная картинка будет доступна вам в разрешении 2560x1440. Благодаря матрице IPS вы сможете достичь быстрого реагирования изображения на действия пользователя при работе на компьютере: показатель частоты обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика достигает 4 мс.

Отзывы о товаре Монитор 23,8'' Philips 245E1S (245E1S/01)




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовый
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Развернуть
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Описание
Монитор Philips 245E1S является игровым устройством. Он использует прогрессивную технологию IPS, гарантирующую точную цветопередачу и широкие углы обзора, которые достигают 178°/178°. Это позволяет расширить изображение и увидеть намного больше. Кроме того, вы сможете смотреть на экран с любой точки помещения, без искажения изображения. Четкая и насыщенная картинка будет доступна вам в разрешении 2560x1440. Благодаря матрице IPS вы сможете достичь быстрого реагирования изображения на действия пользователя при работе на компьютере: показатель частоты обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика достигает 4 мс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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