Монитор 23,8'' Philips 245E1S (245E1S/01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор 23,8'' Philips 245E1S (245E1S/01)
Монитор Philips 245E1S является игровым устройством. Он использует прогрессивную технологию IPS, гарантирующую точную цветопередачу и широкие углы обзора, которые достигают 178°/178°. Это позволяет расширить изображение и увидеть намного больше. Кроме того, вы сможете смотреть на экран с любой точки помещения, без искажения изображения. Четкая и насыщенная картинка будет доступна вам в разрешении 2560x1440. Благодаря матрице IPS вы сможете достичь быстрого реагирования изображения на действия пользователя при работе на компьютере: показатель частоты обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика достигает 4 мс.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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