Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170)
ASUS VA24EQSB-W - это 23,8-дюймовый Full HD монитор с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц благодаря технологии адаптивной синхронизации для устранения трассировки и обеспечения четкого и четкого воспроизведения видео. Эргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированный T?V Rheinland режим без мерцания и слабый синий свет обеспечивают комфорт при просмотре. Разрешение Full HD и безрамочная IPS-панель обеспечивают 178 углов обзора, как по горизонтали, так и по вертикали, поэтому вы можете наслаждаться прекрасными визуальными эффектами практически с любого направления. Множество вариантов подключения, включая HDMI, DisplayPort, D-sub и USB-концентратор, позволяют легко подключаться к широкому спектру ПК, ноутбуков, консолей, медиабоксов, клавиатур и мышей. Он также имеет сквозные порты для линейного входа и разъемов для наушников, что позволяет удобно подключать аудиосигналы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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