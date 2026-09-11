Top.Mail.Ru
Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 1
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 2
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 3
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 4
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 5
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 6
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 7
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 8
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 9
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 10
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 11
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 6
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 7
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 8
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 9
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 10
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 11
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596216
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, антибликовое покрытие, встроенные динамики, регулировка наклона, Eye-Care
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170)

ASUS VA24EQSB-W - это 23,8-дюймовый Full HD монитор с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц благодаря технологии адаптивной синхронизации для устранения трассировки и обеспечения четкого и четкого воспроизведения видео. Эргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированный T?V Rheinland режим без мерцания и слабый синий свет обеспечивают комфорт при просмотре. Разрешение Full HD и безрамочная IPS-панель обеспечивают 178 углов обзора, как по горизонтали, так и по вертикали, поэтому вы можете наслаждаться прекрасными визуальными эффектами практически с любого направления. Множество вариантов подключения, включая HDMI, DisplayPort, D-sub и USB-концентратор, позволяют легко подключаться к широкому спектру ПК, ноутбуков, консолей, медиабоксов, клавиатур и мышей. Он также имеет сквозные порты для линейного входа и разъемов для наушников, что позволяет удобно подключать аудиосигналы.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, антибликовое покрытие, встроенные динамики, регулировка наклона, Eye-Care
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Встроенные динамики
да
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
ASUS VA24EQSB-W - это 23,8-дюймовый Full HD монитор с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц благодаря технологии адаптивной синхронизации для устранения трассировки и обеспечения четкого и четкого воспроизведения видео. Эргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированный T?V Rheinland режим без мерцания и слабый синий свет обеспечивают комфорт при просмотре. Разрешение Full HD и безрамочная IPS-панель обеспечивают 178 углов обзора, как по горизонтали, так и по вертикали, поэтому вы можете наслаждаться прекрасными визуальными эффектами практически с любого направления. Множество вариантов подключения, включая HDMI, DisplayPort, D-sub и USB-концентратор, позволяют легко подключаться к широкому спектру ПК, ноутбуков, консолей, медиабоксов, клавиатур и мышей. Он также имеет сквозные порты для линейного входа и разъемов для наушников, что позволяет удобно подключать аудиосигналы.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" VA24EQSB-W белый IPS (90LM0562-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...