Монитор Philips 23,8" 241B8QJEB/00 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 23,8" 241B8QJEB/00 Black
Монитор Philips – это сочетание стиля, функциональности и современных технологий для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 23,8 дюйма и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря матрице IPS, которая гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и обеспечивает комфортное использование даже при ярком освещении. Благодаря времени отклика в 5 мс, монитор подходит для динамичных сцен в фильмах и играх без размытия. Для удобства подключения устройство оснащено разъемом HDMI, а также выходом на наушники, что позволяет быстро соединять монитор с другими устройствами и наслаждаться качественным звуком через встроенные динамики. Наличие USB-концентратора упрощает подключение периферийных устройств. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на кронштейн или настенное крепление, создавая более эргономичное рабочее пространство. При весе с подставкой в 4,97 кг устройство является устойчивым и надежным. Philips остается верным своим традициям, предоставляя пользователям надежное и высококачественное оборудование для ежедневного использования.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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