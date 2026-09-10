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Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370)

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Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000:1, динамическая контрастность 100000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395946
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
технология VividPixel, технология Flicker-free, функция QuickFit, Low Blue Light? (заглушение интенсивности синего цвета), GamePlus Technology, Color Temperature Selection
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000:1, динамическая контрастность 100000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х45х23
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370)

Монитор Asus представляет собой впечатляющее сочетание современных технологий и эргономичного дизайна, что делает его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, обеспечивая достаточно пространства для комфортного просмотра. Благодаря IPS матрице, вы получите яркое и четкое изображение с естественной цветопередачей, и сможете наслаждаться широкими углами обзора 178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает отличное качество изображения из любой точки комнаты. Разрешение экрана 1920x1080 пикселей при соотношении сторон 16:9 делает его подходящим для различных задач, от офисных приложений до просмотра мультимедиа и игр. Монитор поддерживает частоту обновления 75 Гц и имеет время отклика всего 5 мс, что минимизирует размытость изображения в динамичных сценах. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, которая снижает искажения изображения и разрывы кадров в играх, улучшая общее впечатление от геймплея. Яркость 250 кд/м? и матовое покрытие экрана снижают блики и обеспечивают комфортное восприятие изображения при различных условиях освещения. Дополнительно, монитор оснащен встроенными динамиками, обеспечивающими хорошее качество звука без необходимости подключения внешней акустики. Наличие USB-концентратора на мониторе делает подключение периферийных устройств более удобным и упрощает организацию рабочего пространства. Устройство имеет стандарт крепления 100x100 мм, что позволяет легко закрепить его на стене или на специальной стойке. Черная рамка монитора гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя устройству элегантный и современный вид. В общем, монитор Asus - это отличное сочетание производительности, гибкости и стиля, удовлетворяющее потребности как профессиональных пользователей, так и игроков.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
технология VividPixel, технология Flicker-free, функция QuickFit, Low Blue Light? (заглушение интенсивности синего цвета), GamePlus Technology, Color Temperature Selection
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000:1, динамическая контрастность 100000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus представляет собой впечатляющее сочетание современных технологий и эргономичного дизайна, что делает его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, обеспечивая достаточно пространства для комфортного просмотра. Благодаря IPS матрице, вы получите яркое и четкое изображение с естественной цветопередачей, и сможете наслаждаться широкими углами обзора 178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает отличное качество изображения из любой точки комнаты. Разрешение экрана 1920x1080 пикселей при соотношении сторон 16:9 делает его подходящим для различных задач, от офисных приложений до просмотра мультимедиа и игр. Монитор поддерживает частоту обновления 75 Гц и имеет время отклика всего 5 мс, что минимизирует размытость изображения в динамичных сценах. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, которая снижает искажения изображения и разрывы кадров в играх, улучшая общее впечатление от геймплея. Яркость 250 кд/м? и матовое покрытие экрана снижают блики и обеспечивают комфортное восприятие изображения при различных условиях освещения. Дополнительно, монитор оснащен встроенными динамиками, обеспечивающими хорошее качество звука без необходимости подключения внешней акустики. Наличие USB-концентратора на мониторе делает подключение периферийных устройств более удобным и упрощает организацию рабочего пространства. Устройство имеет стандарт крепления 100x100 мм, что позволяет легко закрепить его на стене или на специальной стойке. Черная рамка монитора гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя устройству элегантный и современный вид. В общем, монитор Asus - это отличное сочетание производительности, гибкости и стиля, удовлетворяющее потребности как профессиональных пользователей, так и игроков.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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