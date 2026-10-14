Монитор Asus 22" VT229H (90LM0490-B02170)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 22" VT229H (90LM0490-B02170)
Монитор Asus с диагональю 21,5 дюйма представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Оснащенный IPS-матрицей, он обеспечивает яркие и четкие цвета под любым углом обзора. Глянцевое покрытие экрана усиливает контрастность и делает изображение более насыщенным, что особенно оценят любители кино и видеоигр. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей гарантирут детализацию и четкость изображения, а соотношение сторон 16:9 позволяет комфортно работать с несколькими окнами, просматривать видео или играть в игры. Частота обновления в 60 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавность движения на экране, что способствует более приятному просмотру динамичных сцен. Встроенные динамики позволяют наслаждаться звуком без необходимости в дополнительных колонках, делая рабочее место более аккуратным. Благодаря поддержке стандарта крепления VESA 100x100, монитор можно установить на стену или на специальное крепление, освобождая пространство на рабочем столе. Вес устройства с подставкой составляет 3,83 кг, что делает его легким и портативным, при этом сохраняя стабильность и устойчивость. Монитор Asus станет надежным партнером в работе и развлечениях, подчеркивая современный стиль вашего интерьера.
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Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
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