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Монитор Asus 22" VT229H (90LM0490-B02170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 22" VT229H (90LM0490-B02170)

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Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 1
Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 2
Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 3
Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
глянцевое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 1
  • Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 2
  • Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 3
  • Монитор Asus 22&quot; VT229H (90LM0490-B02170) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633708
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
сенсорный экран
Комплектация
монитор, кабель VGA, кабель HDMI, кабель USB (для работы сенсорного экрана), кабель питания, аудио-кабель, краткое руководство.
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
глянцевое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, аудиовход
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х14
Вес, кг.
5.1

Описание товара Монитор Asus 22" VT229H (90LM0490-B02170)

Монитор Asus с диагональю 21,5 дюйма представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Оснащенный IPS-матрицей, он обеспечивает яркие и четкие цвета под любым углом обзора. Глянцевое покрытие экрана усиливает контрастность и делает изображение более насыщенным, что особенно оценят любители кино и видеоигр. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей гарантирут детализацию и четкость изображения, а соотношение сторон 16:9 позволяет комфортно работать с несколькими окнами, просматривать видео или играть в игры. Частота обновления в 60 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавность движения на экране, что способствует более приятному просмотру динамичных сцен. Встроенные динамики позволяют наслаждаться звуком без необходимости в дополнительных колонках, делая рабочее место более аккуратным. Благодаря поддержке стандарта крепления VESA 100x100, монитор можно установить на стену или на специальное крепление, освобождая пространство на рабочем столе. Вес устройства с подставкой составляет 3,83 кг, что делает его легким и портативным, при этом сохраняя стабильность и устойчивость. Монитор Asus станет надежным партнером в работе и развлечениях, подчеркивая современный стиль вашего интерьера.



Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 22" VT229H (90LM0490-B02170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
сенсорный экран
Комплектация
монитор, кабель VGA, кабель HDMI, кабель USB (для работы сенсорного экрана), кабель питания, аудио-кабель, краткое руководство.
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
глянцевое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, аудиовход
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus с диагональю 21,5 дюйма представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Оснащенный IPS-матрицей, он обеспечивает яркие и четкие цвета под любым углом обзора. Глянцевое покрытие экрана усиливает контрастность и делает изображение более насыщенным, что особенно оценят любители кино и видеоигр. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей гарантирут детализацию и четкость изображения, а соотношение сторон 16:9 позволяет комфортно работать с несколькими окнами, просматривать видео или играть в игры. Частота обновления в 60 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавность движения на экране, что способствует более приятному просмотру динамичных сцен. Встроенные динамики позволяют наслаждаться звуком без необходимости в дополнительных колонках, делая рабочее место более аккуратным. Благодаря поддержке стандарта крепления VESA 100x100, монитор можно установить на стену или на специальное крепление, освобождая пространство на рабочем столе. Вес устройства с подставкой составляет 3,83 кг, что делает его легким и портативным, при этом сохраняя стабильность и устойчивость. Монитор Asus станет надежным партнером в работе и развлечениях, подчеркивая современный стиль вашего интерьера.


Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
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Отзывы


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