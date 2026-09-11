Портативная акустика SVEN PS-800
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика SVEN PS-800
Портативная акустика Sven представляет собой мощное и стильное решение для любителей качественного звучания. Весом всего 5,2 кг, эта колонка легко транспортируется, что делает её идеальной для использования на пикниках, вечеринках или просто на открытом воздухе. Обладая мощностью в 100 Вт, она способна наполнить пространство насыщенным и четким звуком. Акустическая система имеет две полосы, что обеспечивает глубокий бас и чистые высокие частоты, благодаря встроенным динамикам: высокочастотный динамик диаметром 38 мм и низкочастотный диаметром 145 мм. Эта портативная колонка поддерживает современные беспроводные технологии, используя Bluetooth версии 5.0 для стабильного соединения с вашими устройствами. Емкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой долгое время без необходимости частой подзарядки. Также акустика оснащена USB-портом для более удобного подключения различных устройств. Корпус выполнен из прочного черного пластика, что обеспечивает не только долговечность, но и стильный внешний вид. Эта акустическая система от бренда Sven создаёт эффект объемного 2.1-канального звука, что делает её отличным выбором для самых требовательных меломанов.
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