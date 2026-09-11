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Портативная акустика SVEN PS-800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика SVEN PS-800

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Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 1
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 2
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 3
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 4
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 5
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 6
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 7
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 8
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 9
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 10
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 11
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 12
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 13
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 14
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 15
Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 1
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 2
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 3
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 4
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 5
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 6
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 7
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 8
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 9
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 10
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 11
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 12
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 13
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 14
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 15
  • Портативная акустика SVEN PS-800 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585256
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
подсветка, регулировка тембра НЧ, тембра ВЧ, громкости микрофона
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
312х568х325 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х6
Вес, кг.
7.43

Описание товара Портативная акустика SVEN PS-800

Портативная акустика Sven представляет собой мощное и стильное решение для любителей качественного звучания. Весом всего 5,2 кг, эта колонка легко транспортируется, что делает её идеальной для использования на пикниках, вечеринках или просто на открытом воздухе. Обладая мощностью в 100 Вт, она способна наполнить пространство насыщенным и четким звуком. Акустическая система имеет две полосы, что обеспечивает глубокий бас и чистые высокие частоты, благодаря встроенным динамикам: высокочастотный динамик диаметром 38 мм и низкочастотный диаметром 145 мм. Эта портативная колонка поддерживает современные беспроводные технологии, используя Bluetooth версии 5.0 для стабильного соединения с вашими устройствами. Емкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой долгое время без необходимости частой подзарядки. Также акустика оснащена USB-портом для более удобного подключения различных устройств. Корпус выполнен из прочного черного пластика, что обеспечивает не только долговечность, но и стильный внешний вид. Эта акустическая система от бренда Sven создаёт эффект объемного 2.1-канального звука, что делает её отличным выбором для самых требовательных меломанов.

Отзывы о товаре Портативная акустика SVEN PS-800




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
подсветка, регулировка тембра НЧ, тембра ВЧ, громкости микрофона
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
312х568х325 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven представляет собой мощное и стильное решение для любителей качественного звучания. Весом всего 5,2 кг, эта колонка легко транспортируется, что делает её идеальной для использования на пикниках, вечеринках или просто на открытом воздухе. Обладая мощностью в 100 Вт, она способна наполнить пространство насыщенным и четким звуком. Акустическая система имеет две полосы, что обеспечивает глубокий бас и чистые высокие частоты, благодаря встроенным динамикам: высокочастотный динамик диаметром 38 мм и низкочастотный диаметром 145 мм. Эта портативная колонка поддерживает современные беспроводные технологии, используя Bluetooth версии 5.0 для стабильного соединения с вашими устройствами. Емкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой долгое время без необходимости частой подзарядки. Также акустика оснащена USB-портом для более удобного подключения различных устройств. Корпус выполнен из прочного черного пластика, что обеспечивает не только долговечность, но и стильный внешний вид. Эта акустическая система от бренда Sven создаёт эффект объемного 2.1-канального звука, что делает её отличным выбором для самых требовательных меломанов.
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Доставка
Отзывы


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