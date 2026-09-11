Проектор Epson CO-W01 white (V11HA86040)
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Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%37 650 руб. 66 580 руб.
В наличии
Код товара: 576440
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
37 650 руб. -43%
66 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
HDMI, USB
Число портов HDMI
1
Яркость
3000 лм
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
2.4
Описание товара Проектор Epson CO-W01 white (V11HA86040)
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций — этот WXGA-проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей с 3000 люмен и технологией 3LCD. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
HDMI, USB
Число портов HDMI
1
Яркость
3000 лм
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций — этот WXGA-проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей с 3000 люмен и технологией 3LCD. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Проектор Epson CO-W01 white (V11HA86040) - по цене 37650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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