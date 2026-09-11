Проектор InFocus IN1049
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 556726
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
4.65
Описание товара Проектор InFocus IN1049
Серия 3LCD проекторов яркостью до 5000 люмен, контрастностью до 50 000:1, входными сигналами до 3840x2160 (4K) при 30 Гц и весом всего 3, 3 кг, которые легко перемещать по дому, офису или транспортировать куда угодно!
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Серия 3LCD проекторов яркостью до 5000 люмен, контрастностью до 50 000:1, входными сигналами до 3840x2160 (4K) при 30 Гц и весом всего 3, 3 кг, которые легко перемещать по дому, офису или транспортировать куда угодно!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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