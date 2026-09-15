Проектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%45 770 руб. 56 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595470
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
RS-232, HDMI, VGA, USB, вход видео композитный, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
3
Описание товара Проектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001)
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций. Этот проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
RS-232, HDMI, VGA, USB, вход видео композитный, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций. Этот проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Проектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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