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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
54 140 руб.
121 860
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 555152
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Проектор InFocus IN2134 представлен в строгом черном корпусе с одной лампой SP-LAMP-101 на 245 Вт, обладающей сроком службы 5000 часов. Устройство действует по DLP-технологии с поддержкой 3D. Проекция создается с разрешением 1024x768 dpi и соотношением сторон 4:3. Благодаря работе со световым потоком 4500 лм уровень контрастности увеличен до 28500:1. Прибор InFocus IN2134 оснащен динамиком на 10 Вт, четырьмя входами и двумя выходами аудио/видео, а также интерфейсом RS-232 и портом USB Type-A. Возможности данной модели значительно расширяются благодаря порту Ethernet. Данная модель поставляется вместе с двумя кабелями и пультом ДУ.
Проектор InFocus IN2134 представлен в строгом черном корпусе с одной лампой SP-LAMP-101 на 245 Вт, обладающей сроком службы 5000 часов. Устройство действует по DLP-технологии с поддержкой 3D. Проекция создается с разрешением 1024x768 dpi и соотношением сторон 4:3. Благодаря работе со световым потоком 4500 лм уровень контрастности увеличен до 28500:1. Прибор InFocus IN2134 оснащен динамиком на 10 Вт, четырьмя входами и двумя выходами аудио/видео, а также интерфейсом RS-232 и портом USB Type-A. Возможности данной модели значительно расширяются благодаря порту Ethernet. Данная модель поставляется вместе с двумя кабелями и пультом ДУ.
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