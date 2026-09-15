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Проектор InFocus IN1024 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор InFocus IN1024 white

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Проектор InFocus IN1024 white - фото 1
Проектор InFocus IN1024 white - фото 2
Проектор InFocus IN1024 white - фото 3
Проектор InFocus IN1024 white - фото 4
Проектор InFocus IN1024 white - фото 5
Проектор InFocus IN1024 white - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор InFocus IN1024 white - фото 1
  • Проектор InFocus IN1024 white - фото 2
  • Проектор InFocus IN1024 white - фото 3
  • Проектор InFocus IN1024 white - фото 4
  • Проектор InFocus IN1024 white - фото 5
  • Проектор InFocus IN1024 white - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
49 050 руб.  99 260 руб. 
Начислим 785 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 523120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Проектор InFocus IN1024 white
49 050 руб. -51%
99 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infocus
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х20
Вес, кг.
4

Описание товара Проектор InFocus IN1024 white

Проектор InFocus IN1024 делает больше благодаря сверхдлительному сроку службы лампы, высокой яркости и потрясающим возможностям подключения. Компактный дизайн и легкий вес позволяют легко перемещать устройство и устанавливать его.

Отзывы о товаре Проектор InFocus IN1024 white




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Infocus
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор InFocus IN1024 делает больше благодаря сверхдлительному сроку службы лампы, высокой яркости и потрясающим возможностям подключения. Компактный дизайн и легкий вес позволяют легко перемещать устройство и устанавливать его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проектор InFocus IN1024 white - по цене 49050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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