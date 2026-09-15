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Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E)

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Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 1
Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 2
Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 3
Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 4
Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 1
  • Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 2
  • Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 3
  • Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 4
  • Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
73 420 руб.  109 350 руб. 
Начислим 1175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E)
73 420 руб. -33%
109 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BENQ
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E)

Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций. Этот проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.

Отзывы о товаре Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BENQ
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций. Этот проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E) - по цене 73420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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