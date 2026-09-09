Проектор Benq TH671ST
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%93 660 руб. 135 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207869
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х34х17
Вес, кг.
3.8
Описание товара Проектор Benq TH671ST
Проектор BenQ TH617ST открывает новую эпоху видеоигр на большом экране с низким Input Lag для плавного геймплея и технологией LumiExpert, которая адаптирует изображение под любой уровень внешнего освещения. Короткофокусная технология, разрешение Full HD 1080p, высокий уровень контрастности 10000: 1, яркость 3000 ANSI лм и встроенный динамик мощностью 5 Вт позволяет проектору BenQ TH617ST стать универсальным центром ваших мультимедийных развлечений.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Проектор BenQ TH617ST открывает новую эпоху видеоигр на большом экране с низким Input Lag для плавного геймплея и технологией LumiExpert, которая адаптирует изображение под любой уровень внешнего освещения. Короткофокусная технология, разрешение Full HD 1080p, высокий уровень контрастности 10000: 1, яркость 3000 ANSI лм и встроенный динамик мощностью 5 Вт позволяет проектору BenQ TH617ST стать универсальным центром ваших мультимедийных развлечений.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Проектор Benq TH671ST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Проектор Benq TH671ST