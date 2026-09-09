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Проектор Benq TH671ST купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Benq TH671ST

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Проектор Benq TH671ST - фото 1
Проектор Benq TH671ST - фото 2
Проектор Benq TH671ST - фото 3
Проектор Benq TH671ST - фото 4
Проектор Benq TH671ST - фото 5
Проектор Benq TH671ST - фото 6
Проектор Benq TH671ST - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Benq TH671ST - фото 1
  • Проектор Benq TH671ST - фото 2
  • Проектор Benq TH671ST - фото 3
  • Проектор Benq TH671ST - фото 4
  • Проектор Benq TH671ST - фото 5
  • Проектор Benq TH671ST - фото 6
  • Проектор Benq TH671ST - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
93 660 руб.  135 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207869
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Характеристики

Бренд
BENQ
Тип товара
Проекторы
Размеры в упаковке, см
41х34х17
Вес, кг.
3.8

Описание товара Проектор Benq TH671ST

Проектор BenQ TH617ST открывает новую эпоху видеоигр на большом экране с низким Input Lag для плавного геймплея и технологией LumiExpert, которая адаптирует изображение под любой уровень внешнего освещения. Короткофокусная технология, разрешение Full HD 1080p, высокий уровень контрастности 10000: 1, яркость 3000 ANSI лм и встроенный динамик мощностью 5 Вт позволяет проектору BenQ TH617ST стать универсальным центром ваших мультимедийных развлечений.

Отзывы о товаре Проектор Benq TH671ST




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BENQ
Тип товара
Проекторы
Описание
Проектор BenQ TH617ST открывает новую эпоху видеоигр на большом экране с низким Input Lag для плавного геймплея и технологией LumiExpert, которая адаптирует изображение под любой уровень внешнего освещения. Короткофокусная технология, разрешение Full HD 1080p, высокий уровень контрастности 10000: 1, яркость 3000 ANSI лм и встроенный динамик мощностью 5 Вт позволяет проектору BenQ TH617ST стать универсальным центром ваших мультимедийных развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проектор Benq TH671ST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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