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Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E)

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Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 1
Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 2
Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 3
Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 4
Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 5
Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 1
  • Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 2
  • Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 3
  • Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 4
  • Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 5
  • Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
44 660 руб.  65 590 руб. 
Начислим 715 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E)
44 660 руб. -32%
65 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BENQ
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
вход VGA, вход HDMIx2, вход S-Video, вход видео композитный, вход аудио mini jack 3.5 mm, RS-232, USB Type-A
Число портов HDMI
2
Яркость
4000 лм
Разрешение
1280x800
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
8:5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
3

Описание товара Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E)

Чтобы воспроизводить фильмы и презентации на большом экране воспользуйтесь проектором BENQ MW560. Данная модель имеет HDMI интерфейс и низкий уровень шума в 34 дБ, что никого не оставит равнодушным. Для более комфортного использования предусмотрен пульт дистанционного управления. Универсальный белый цвет отлично дополнит любой интерьер. При необходимости вы можете установить проектор BENQ MW560, как на столе, так и прикрепить его к потолку. Современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка гарантируют длительный эксплуатационный срок без поломок. Для его использования не требуется специальных знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.

Отзывы о товаре Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BENQ
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
вход VGA, вход HDMIx2, вход S-Video, вход видео композитный, вход аудио mini jack 3.5 mm, RS-232, USB Type-A
Число портов HDMI
2
Яркость
4000 лм
Разрешение
1280x800
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
8:5
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы воспроизводить фильмы и презентации на большом экране воспользуйтесь проектором BENQ MW560. Данная модель имеет HDMI интерфейс и низкий уровень шума в 34 дБ, что никого не оставит равнодушным. Для более комфортного использования предусмотрен пульт дистанционного управления. Универсальный белый цвет отлично дополнит любой интерьер. При необходимости вы можете установить проектор BENQ MW560, как на столе, так и прикрепить его к потолку. Современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка гарантируют длительный эксплуатационный срок без поломок. Для его использования не требуется специальных знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E) - по цене 44660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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