Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)
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Характеристики
Описание товара Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)
Проектор Acer — функциональное решение для офиса, учёбы или домашних развлечений. Уже с минимального расстояния в 0,4 м он формирует яркое и чёткое изображение диагональю от 0,91 м — удобно даже в небольших помещениях. Яркость в 3600 лм позволяет не задумываться об освещении в комнате: картинка остаётся насыщенной днём и при светлых стенах. Благодаря разрешению 1280x800 каждая деталь видна отчётливо — отлично для презентаций, фильмов или учебных материалов. DLP-технология отвечает за стабильность цветопередачи, а мощная лампа 220 Вт рассчитана на долгий срок службы до 4000 часов. Вес 3100 г делает установку лёгкой и ненавязчивой, а встроенный динамик избавляет от необходимости дополнительной акустики. Управлять проектором удобно с помощью пульта, а ручная фокусировка поможет быстро навести резкость. Элегантный белый цвет корпуса органично впишется в любой интерьер.
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