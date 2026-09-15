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Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)

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Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 1
Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 2
Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 3
Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 4
Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 1
  • Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 2
  • Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 3
  • Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 4
  • Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 660 руб. 
Начислим 731 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)
45 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Технология
DLP
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
16
Пульт управления
Да
Цвет
белый
Комплектация
Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, кабель VGA
Разрешение
1280x800
Контрастность
20 000:1
Яркость, лм
3600
Соотношение сторон экрана
16:10
Минимальная диагональ изображения, м
0.91
Минимальное проекционное расстояние, м
0.4
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
220
Срок службы лампы, ч
4000
Аудио- / видеовходы
HDMI, Композитный видеоразъем, VGA in, VGA out, аудиовход, аудиовыход
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
5.4

Описание товара Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)

Проектор Acer — функциональное решение для офиса, учёбы или домашних развлечений. Уже с минимального расстояния в 0,4 м он формирует яркое и чёткое изображение диагональю от 0,91 м — удобно даже в небольших помещениях. Яркость в 3600 лм позволяет не задумываться об освещении в комнате: картинка остаётся насыщенной днём и при светлых стенах. Благодаря разрешению 1280x800 каждая деталь видна отчётливо — отлично для презентаций, фильмов или учебных материалов. DLP-технология отвечает за стабильность цветопередачи, а мощная лампа 220 Вт рассчитана на долгий срок службы до 4000 часов. Вес 3100 г делает установку лёгкой и ненавязчивой, а встроенный динамик избавляет от необходимости дополнительной акустики. Управлять проектором удобно с помощью пульта, а ручная фокусировка поможет быстро навести резкость. Элегантный белый цвет корпуса органично впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Технология
DLP
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
16
Пульт управления
Да
Цвет
белый
Комплектация
Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, кабель VGA
Разрешение
1280x800
Контрастность
20 000:1
Яркость, лм
3600
Соотношение сторон экрана
16:10
Развернуть
Минимальная диагональ изображения, м
0.91
Минимальное проекционное расстояние, м
0.4
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
220
Срок службы лампы, ч
4000
Аудио- / видеовходы
HDMI, Композитный видеоразъем, VGA in, VGA out, аудиовход, аудиовыход
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор Acer — функциональное решение для офиса, учёбы или домашних развлечений. Уже с минимального расстояния в 0,4 м он формирует яркое и чёткое изображение диагональю от 0,91 м — удобно даже в небольших помещениях. Яркость в 3600 лм позволяет не задумываться об освещении в комнате: картинка остаётся насыщенной днём и при светлых стенах. Благодаря разрешению 1280x800 каждая деталь видна отчётливо — отлично для презентаций, фильмов или учебных материалов. DLP-технология отвечает за стабильность цветопередачи, а мощная лампа 220 Вт рассчитана на долгий срок службы до 4000 часов. Вес 3100 г делает установку лёгкой и ненавязчивой, а встроенный динамик избавляет от необходимости дополнительной акустики. Управлять проектором удобно с помощью пульта, а ручная фокусировка поможет быстро навести резкость. Элегантный белый цвет корпуса органично впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - по цене 45660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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