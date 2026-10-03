Проектор BENQ MX560 (9H.JNE77.13E)
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Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%36 150 руб. 65 040 руб.
В наличии
Код товара: 458445
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
36 150 руб. -44%
65 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
VGA, HDMI, композитный, аудио mini jack, USB Type A
Число портов HDMI
2
Яркость
4000 лм
Разрешение
1024х768
Контрастность
20000
Соотношение сторон экрана
4 к 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
2.5
Описание товара Проектор BENQ MX560 (9H.JNE77.13E)
Простая настройка, интуитивное управление и беспроблемное обслуживание. Два входа HDMI для мультиплатформенного цифрового подключения. Высокая яркость 4000 ANSI люмен для потрясающих презентаций. Высокая контрастность 20 000:1 для четкости изображения. Коэффициент оптического увеличения 1,1x для гибкой настройки. Эксклюзивный режим просмотра данных BenQ с подробным отображением текста и диаграмм.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
VGA, HDMI, композитный, аудио mini jack, USB Type A
Число портов HDMI
2
Яркость
4000 лм
Разрешение
1024х768
Контрастность
20000
Соотношение сторон экрана
4 к 3
Страна производитель
Китай
Простая настройка, интуитивное управление и беспроблемное обслуживание. Два входа HDMI для мультиплатформенного цифрового подключения. Высокая яркость 4000 ANSI люмен для потрясающих презентаций. Высокая контрастность 20 000:1 для четкости изображения. Коэффициент оптического увеличения 1,1x для гибкой настройки. Эксклюзивный режим просмотра данных BenQ с подробным отображением текста и диаграмм.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Проектор BENQ MX560 (9H.JNE77.13E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 36150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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