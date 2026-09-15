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Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)

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Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 1
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 2
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 3
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 4
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 5
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 1
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 2
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 3
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 4
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 5
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
35 170 руб.  60 350 руб. 
Начислим 563 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)
35 170 руб. -42%
60 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
USB Type-A, вход HDMI, вход аудио mini jack 3.5 mm, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
3

Описание товара Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)

Точная передача цветов и яркое реалистичное изображение благодаря технологии Acer ColorBoost3D. Реалистичная и естественная цветопередача с технологией ColorSafe II, которая динамически управляет RGB-каналами, предотвращая выцветание. Технология Acer LumiSense настраивает яркость и насыщенность в зависимости от проецируемого контента.

Отзывы о товаре Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
USB Type-A, вход HDMI, вход аудио mini jack 3.5 mm, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Описание
Точная передача цветов и яркое реалистичное изображение благодаря технологии Acer ColorBoost3D. Реалистичная и естественная цветопередача с технологией ColorSafe II, которая динамически управляет RGB-каналами, предотвращая выцветание. Технология Acer LumiSense настраивает яркость и насыщенность в зависимости от проецируемого контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - по цене 35170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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