Проектор InFocus IN136ST black ( IN136ST)
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Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%64 690 руб. 93 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 506736
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
вход VGA, вход HDMIx3, вход видео композитный, вход аудио mini jack 3.5 mm, Ethernet, RS-232, USB Type-A
Число портов HDMI
3
Яркость
4000 лм
Разрешение
1280x800
Контрастность
28500:1
Соотношение сторон экрана
8:05
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
3.1
Описание товара Проектор InFocus IN136ST black ( IN136ST)
Проектор InFocus IN136ST способен сделать процесс обучения более познавательным и эффективным. Этот DLP-проектор с лампой UHP способен проецировать изображение 1280x800 точек и соотношением сторон 16:10. Данная модель проектора предусматривает возможность проецирования 100-дюймового изображения с расстояния 1.1 м от стены, что гарантирует комфортный просмотр для всей аудитории. Поддержка востребованных интерфейсов, включая HDMI и LAN, обеспечивает широкие функциональные возможности InFocus IN136ST для воспроизведения контента с различных источников.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
вход VGA, вход HDMIx3, вход видео композитный, вход аудио mini jack 3.5 mm, Ethernet, RS-232, USB Type-A
Число портов HDMI
3
Яркость
4000 лм
Разрешение
1280x800
Контрастность
28500:1
Соотношение сторон экрана
8:05
Страна производитель
Китай
Проектор InFocus IN136ST способен сделать процесс обучения более познавательным и эффективным. Этот DLP-проектор с лампой UHP способен проецировать изображение 1280x800 точек и соотношением сторон 16:10. Данная модель проектора предусматривает возможность проецирования 100-дюймового изображения с расстояния 1.1 м от стены, что гарантирует комфортный просмотр для всей аудитории. Поддержка востребованных интерфейсов, включая HDMI и LAN, обеспечивает широкие функциональные возможности InFocus IN136ST для воспроизведения контента с различных источников.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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