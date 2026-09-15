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Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)

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Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 1
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 2
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 3
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 4
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 5
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 1
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 2
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 3
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 4
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 5
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
33 450 руб.  50 270 руб. 
Начислим 536 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)
33 450 руб. -33%
50 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
2.4

Описание товара Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)

Проектор X1123HP обеспечивает высокую четкость и яркость изображения даже в хорошо освещенных помещениях среднего размера благодаря яркости 4000 люменов.

Отзывы о товаре Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Описание
Проектор X1123HP обеспечивает высокую четкость и яркость изображения даже в хорошо освещенных помещениях среднего размера благодаря яркости 4000 люменов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - по цене 33450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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