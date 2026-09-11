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Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852)

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Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 1
Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 2
Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 3
Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 4
Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 5
Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 1
  • Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 2
  • Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 3
  • Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 4
  • Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 5
  • Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568143
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
126х69х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852)

Мышь Oklick GMNG 730GM является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Отзывы о товаре Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
126х69х40
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick GMNG 730GM является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick GMNG 730GM черный (1520852) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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