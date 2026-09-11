Кресло компьютерное BRABIX Blaze GM-162, TW/экокожа, черное/красное (532580)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Blaze GM-162, TW/экокожа, черное/красное (532580)
Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов подряд за компьютером. Кресла серии Blaze - блестящий представитель геймерских кресел в своем классе с запоминающимся и ярким дизайном. Высокая спинка эргономичной формы с ярко выраженной боковой поддержкой. Спинка снабжена мягким комфортным подголовником. Сиденье объемное средней жесткости. Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – экокожи и дышащей сетчатой ткани TW в зонах перегрева. Подлокотники пластиковые с мягкими накладками из экокожи в цвет кресла. Крестовина пластиковая с декоративными пластиковыми цветными элементами. Комплектуется прорезиненными роликами, обеспечивающими бесшумный ход и защиту пола от повреждений. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun Lux с регулировкой усилия качания под вес сидящего и возможностью фиксации в любом положении.
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