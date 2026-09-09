Кресло руководителя Бюрократ CH-993/M01 черный сетка
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мульти топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
15
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993/M01 черный сетка
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мульти топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/M01 черный сетка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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