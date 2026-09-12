Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный
Кресло CACTUS CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестовина сталь 2002016 выполнено из ткани вместо привычной экокожи. Такое решение позволяет расширить круг конечных пользователей - кресло подойдет всем: от офисных сотрудников, до профессиональных геймеров. Стальная рама кресла формирует устойчивое и надежное основание. Кресло оснащено двумя подушками: для поясницы и для шеи. Наполнитель с эффектом памяти помогает снять напряжение со спины, способствует улучшению осанки. Уникальная особенность кресла - отсутствие ремней для крепления подушки под голову. Шейная подушка крепится к спинке при помощи магнитов. CS-CHR-MAG-GY имеет регулировку высоты подлокотников, что позволяет подстроить кресло под индивидуальные параметры пользователя. Надежный механизм кресла позволяет без усилий и плавно трансформировать его в горизонтальное положение.
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Теги товара: тканевые
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Теги товара: тканевые
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