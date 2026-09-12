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Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный

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Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 1
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 2
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 3
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 4
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 5
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 6
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 7
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 8
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 9
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 10
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 11
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 12
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 13
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 14
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 15
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 16
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 17
Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 1
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 2
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 3
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 4
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 5
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 6
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 7
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 8
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 9
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 10
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 11
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 12
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 13
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 14
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 15
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 16
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 17
  • Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695240
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
серый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х72х37
Вес, кг.
24.9

Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный

Кресло CACTUS CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестовина сталь 2002016 выполнено из ткани вместо привычной экокожи. Такое решение позволяет расширить круг конечных пользователей - кресло подойдет всем: от офисных сотрудников, до профессиональных геймеров. Стальная рама кресла формирует устойчивое и надежное основание. Кресло оснащено двумя подушками: для поясницы и для шеи. Наполнитель с эффектом памяти помогает снять напряжение со спины, способствует улучшению осанки. Уникальная особенность кресла - отсутствие ремней для крепления подушки под голову. Шейная подушка крепится к спинке при помощи магнитов. CS-CHR-MAG-GY имеет регулировку высоты подлокотников, что позволяет подстроить кресло под индивидуальные параметры пользователя. Надежный механизм кресла позволяет без усилий и плавно трансформировать его в горизонтальное положение.



Теги товара: тканевые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестов. сталь пластик черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
серый/черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресло CACTUS CS-CHR-MAG-GY серый/черный крестовина сталь 2002016 выполнено из ткани вместо привычной экокожи. Такое решение позволяет расширить круг конечных пользователей - кресло подойдет всем: от офисных сотрудников, до профессиональных геймеров. Стальная рама кресла формирует устойчивое и надежное основание. Кресло оснащено двумя подушками: для поясницы и для шеи. Наполнитель с эффектом памяти помогает снять напряжение со спины, способствует улучшению осанки. Уникальная особенность кресла - отсутствие ремней для крепления подушки под голову. Шейная подушка крепится к спинке при помощи магнитов. CS-CHR-MAG-GY имеет регулировку высоты подлокотников, что позволяет подстроить кресло под индивидуальные параметры пользователя. Надежный механизм кресла позволяет без усилий и плавно трансформировать его в горизонтальное положение.


Теги товара: тканевые
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Отзывы


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