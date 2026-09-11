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Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой

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Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 1
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Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 9
Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 1
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 2
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 3
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 4
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 5
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 6
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 7
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 8
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 9
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512644
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Характеристики

Бренд
Knight
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
голубой/серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
21.8

Описание товара Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой

Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight N1 Fabric серо-голубой




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Характеристики
Бренд
Knight
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
голубой/серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Отзывы


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