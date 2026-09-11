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Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
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  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 2
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 3
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 4
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  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 7
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 8
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 9
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512642
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Характеристики

Бренд
Knight
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
23.75

Описание товара Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый

Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый




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Характеристики
Бренд
Knight
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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