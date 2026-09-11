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Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640)

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Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557445
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
82х66х35
Вес, кг.
12.41

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640)

Стильное игровое кресло BRABIX с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн серии Alpha подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел. В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Уникальный дизайн и карбоновые вставки делают модель не только функциональной, но и стильной. Кресло регулируется по высоте. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Стильное игровое кресло BRABIX с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн серии Alpha подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел. В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Уникальный дизайн и карбоновые вставки делают модель не только функциональной, но и стильной. Кресло регулируется по высоте. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/белое (532640) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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