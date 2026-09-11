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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9195XLI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9195XLI

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Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 1
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 2
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 3
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 4
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 5
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 6
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 7
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 8
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 9
Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 1
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 2
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 3
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 4
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 5
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 6
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 7
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 8
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 9
  • Блендер погружной Braun MQ 9195XLI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554541
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, кг.
4.67

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9195XLI

Инновационный блендер Braun Multiquick 9 MQ 9195XLI оснащен технологией Active PowerDrive, повышающей производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт. Блендеры Braun Multiquick 9 имеют новую технологию iMode, которая позволяет выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда. Благодаря инновационной технологии ActiveBlade лезвия движутся вверх-вниз, захватывая и измельчая до 2, 5 раз больше ингредиентов, а дополнительное дробящее лезвие PowerBell Plus из нержавеющей стали помогает измельчать продукты в 2 раза быстрее. Погружной блендер Braun легко управляется одной кнопкой — скорость регулируется силой нажатия По сравнению с другими погружными блендерами Braun без ActiveBlade. В комплект блендера MQ 9195XLI входят следующие насадки: кухонный комбайн объемом 2 л с ножом для измельчения, диск для терки и шинковки( крупно и мелко), диск для нарезки кусочками( толстые и тонкие), диск для картофеля фри и жульен, а также насадка для замеса теста. Насадка для нарезки кубиками, насадка измельчитель 500м с ножом для колки льда, венчик, мерный стакан со шкалой объемом 600 мл. с крышкой.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9195XLI




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендеры
Описание
Инновационный блендер Braun Multiquick 9 MQ 9195XLI оснащен технологией Active PowerDrive, повышающей производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт. Блендеры Braun Multiquick 9 имеют новую технологию iMode, которая позволяет выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда. Благодаря инновационной технологии ActiveBlade лезвия движутся вверх-вниз, захватывая и измельчая до 2, 5 раз больше ингредиентов, а дополнительное дробящее лезвие PowerBell Plus из нержавеющей стали помогает измельчать продукты в 2 раза быстрее. Погружной блендер Braun легко управляется одной кнопкой — скорость регулируется силой нажатия По сравнению с другими погружными блендерами Braun без ActiveBlade. В комплект блендера MQ 9195XLI входят следующие насадки: кухонный комбайн объемом 2 л с ножом для измельчения, диск для терки и шинковки( крупно и мелко), диск для нарезки кусочками( толстые и тонкие), диск для картофеля фри и жульен, а также насадка для замеса теста. Насадка для нарезки кубиками, насадка измельчитель 500м с ножом для колки льда, венчик, мерный стакан со шкалой объемом 600 мл. с крышкой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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