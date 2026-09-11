Смеситель для ванны Lemark Linara с коротким изливом, дивертор с кер. пласт., хром (LM0414C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%9 823 руб. 11 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
10.3
Страна бренда
Россия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х12
Вес, кг.
2.06
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Linara с коротким изливом, дивертор с кер. пласт., хром (LM0414C)
Смеситель для ванны Lemark Linara с коротким изливом, дивертор с кер. пласт., хром (LM0414C)
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Бренд
Тип товара
Высота, см
10.3
Страна бренда
Россия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Lemark Linara с коротким изливом, дивертор с кер. пласт., хром (LM0414C)
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смеситель для ванны Lemark Linara с коротким изливом, дивертор с кер. пласт., хром (LM0414C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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