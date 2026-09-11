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Наушники Xiaomi Buds 3 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Buds 3 White

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Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 4
Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 1
  • Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 2
  • Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 3
  • Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 4
  • Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
5 230 руб.  5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541977
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
12х12х4
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Xiaomi Buds 3 White

Наушники TWS Xiaomi Buds 3 характеризуются легкостью и удобством. Они плотно и надежно крепятся в ушах и на протяжении многих часов использования не ощущаются. Модель обеспечивает чистый и качественный звук в диапазоне 20-20000 Гц. Разговоры без помех обеспечивают два микрофона с шумоподавлением. Наушники TWS Xiaomi Buds 3 подключаются к смартфону, плееру или планшету через Bluetooth 5.2. Чипсет Qualcomm QCC3040 обеспечивает стабильную и быструю передачу глубокого звука. Динамический излучатель диаметром 12 мм изготовлен из высококачественных композитных материалов. Энергоемкая батарея позволяет использовать гарнитуру в течение 5 ч без подзарядки. Наушники соответствуют высокому стандарту защиты IP54 от влаги и пыли. Благодаря интеллектуальному определению посадки, модель самостоятельно отключается при вынимании из уха.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Buds 3 White




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Xiaomi Buds 3 характеризуются легкостью и удобством. Они плотно и надежно крепятся в ушах и на протяжении многих часов использования не ощущаются. Модель обеспечивает чистый и качественный звук в диапазоне 20-20000 Гц. Разговоры без помех обеспечивают два микрофона с шумоподавлением. Наушники TWS Xiaomi Buds 3 подключаются к смартфону, плееру или планшету через Bluetooth 5.2. Чипсет Qualcomm QCC3040 обеспечивает стабильную и быструю передачу глубокого звука. Динамический излучатель диаметром 12 мм изготовлен из высококачественных композитных материалов. Энергоемкая батарея позволяет использовать гарнитуру в течение 5 ч без подзарядки. Наушники соответствуют высокому стандарту защиты IP54 от влаги и пыли. Благодаря интеллектуальному определению посадки, модель самостоятельно отключается при вынимании из уха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Xiaomi Buds 3 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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