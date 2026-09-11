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Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W

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Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540907
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442x43.9x268.2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, кг.
5.28

Описание товара Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W

Это современное семейство коммутаторов доступа начального уровня, которые идеально подходят для филиалов, а также среднего и малого бизнеса. Коммутаторы Aruba CX серии 6000, предназначенные для обеспечения надежного, простого и безопасного доступа, представляют собой удобное и экономичное решение для проводного доступа в сетях, поддерживающих приложения для Интернета вещей, мобильных устройств и облачных сред.

Отзывы о товаре Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442x43.9x268.2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Это современное семейство коммутаторов доступа начального уровня, которые идеально подходят для филиалов, а также среднего и малого бизнеса. Коммутаторы Aruba CX серии 6000, предназначенные для обеспечения надежного, простого и безопасного доступа, представляют собой удобное и экономичное решение для проводного доступа в сетях, поддерживающих приложения для Интернета вещей, мобильных устройств и облачных сред.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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