Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro GS2220-50HP-EU0101F
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro GS2220-50HP-EU0101F
Управляемый коммутатор Zyxel GS2220-50HP – модель корпоративного класса, предназначенная для конвергентных сетей. Устройство поддерживает функцию облачного управления Nebula. В оснащение коммутатора входят 44 гигабитных порта RJ-45, 4 комбинированных порта RJ-45/SFP и 2 порта SFP. Устройство обеспечивает питание большого количества PoE-устройств: поддержка PoE реализована на 48 портах. Суммарный бюджет PoE – 375 Вт. Производительность коммутатора внушительна – 100 Гбит/с. Обмен большими объемами данных осуществляется без задержек и сбоев. Коммутатор Zyxel GS2220-50HP монтируется в стойку. Монтажный набор входит в комплектацию устройства. Модель рассчитана на питание от сети с напряжением от 100 до 240 В. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора широк – от 0 до 50 °C. Перегрев устройства исключает активная система охлаждения, отличающаяся низким уровнем шума.
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