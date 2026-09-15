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Отвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL

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Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 1
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 2
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 3
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 4
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 5
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 6
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 7
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 8
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 9
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 10
Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 1
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 2
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 3
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 4
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 5
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 6
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 7
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 8
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 9
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 10
  • Отвертка ударная &quot;Impact&quot;, сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте
1
Материал насадки
Cr-Mo-V сталь
Размер крестообразного наконечника
PH1
Тип наконечника
крестовой Philips (PH)
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х5х3
Вес, г.
137

Описание товара Отвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL

Отвертка Kraftool — это надежный инструмент, разработанный для обеспечения максимального комфорта и эффективности при выполнении различных задач. Эргономичная рукоятка из двухкомпонентного материала гарантирует надежный хват, предотвращая скольжение даже при длительной работе. Благодаря магнитному наконечнику, завинчивание становится проще и быстрее, так как он надежно удерживает крепежные элементы на месте. Бренд Kraftool известен своим качеством и долговечностью, поэтому эта отвертка станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте
1
Материал насадки
Cr-Mo-V сталь
Размер крестообразного наконечника
PH1
Тип наконечника
крестовой Philips (PH)
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка Kraftool — это надежный инструмент, разработанный для обеспечения максимального комфорта и эффективности при выполнении различных задач. Эргономичная рукоятка из двухкомпонентного материала гарантирует надежный хват, предотвращая скольжение даже при длительной работе. Благодаря магнитному наконечнику, завинчивание становится проще и быстрее, так как он надежно удерживает крепежные элементы на месте. Бренд Kraftool известен своим качеством и долговечностью, поэтому эта отвертка станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, маслобензостойкая двухкомпонентная рукоятка, PH 1x75мм, 250034-1 KRAFTOOL - этот товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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