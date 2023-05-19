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Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7

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Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7 - фото 1
Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка с набором бит
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
  • Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7 - фото 1
  • Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
760 руб.  945 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7
760 руб. -20%
945 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Отвертка с набором бит
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
16
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
хром-ванадий
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х4
Вес, г.
157

Описание товара Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7

Реверсивная отвертка Kraftool Набор EXPERT 26190-H7 имеет 6 бит: 3 типа PH и 3 типа SL. Инструмент и оснастка изготовлены из хромванадиевой стали высокого качества, что позволяет выдерживать значительные нагрузки. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и не скользит в руке. С помощью магнитного держателя замена и удержание насадок осуществляется легко и просто.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7

19.05.2023
Андрей

Достоинства:
Удобно лежит в руке. Качество на высоте.

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Отвертка с набором бит
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
16
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
хром-ванадий
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Реверсивная отвертка Kraftool Набор EXPERT 26190-H7 имеет 6 бит: 3 типа PH и 3 типа SL. Инструмент и оснастка изготовлены из хромванадиевой стали высокого качества, что позволяет выдерживать значительные нагрузки. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и не скользит в руке. С помощью магнитного держателя замена и удержание насадок осуществляется легко и просто.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.05.2023
Андрей

Достоинства:
Удобно лежит в руке. Качество на высоте.

Недостатки:
Нет


Отвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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