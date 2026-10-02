Top.Mail.Ru
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 1
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 2
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 3
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 4
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
  • Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 1
  • Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 2
  • Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 3
  • Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 4
  • Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
38, 75, 100
Количество отверток/насадок в комплекте
8
Материал насадки
инструментальная сталь
Размер крестообразного наконечника
PH0, PH1, PH2
Тип наконечника
PH, SL
Набор
да
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х5
Вес, г.
808

Описание товара Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02

Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Подходит для работ в быту, а также для профессионального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
38, 75, 100
Количество отверток/насадок в комплекте
8
Материал насадки
инструментальная сталь
Размер крестообразного наконечника
PH0, PH1, PH2
Тип наконечника
PH, SL
Набор
да
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Подходит для работ в быту, а также для профессионального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...