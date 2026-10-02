Отвертка с набором бит Kraftool 26142-H32
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Характеристики
Тип товара
Отвертка с набором бит
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 276811
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка с набором бит
Дополнительно
33 предмета в наборе
Количество отверток/насадок в комплекте
130
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
PH1, PH2, PH3
Тип наконечника
PH, SL, PZ, HEX, TORX
Набор
да
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х4
Вес, г.
399
Описание товара Отвертка с набором бит Kraftool 26142-H32
Оснащена реверсивным механизмом — для закручивания и выкручивания болтов, не отрывая биты от головки крепежного элемента. Отвертка комплектуется адаптером для головок 1/4? и набором сменных бит. Для удобства транспортировки и хранения отвертка комплектуется пластмассовым боксом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Отвертка с набором бит
Дополнительно
33 предмета в наборе
Количество отверток/насадок в комплекте
130
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
PH1, PH2, PH3
Тип наконечника
PH, SL, PZ, HEX, TORX
Набор
да
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Оснащена реверсивным механизмом — для закручивания и выкручивания болтов, не отрывая биты от головки крепежного элемента. Отвертка комплектуется адаптером для головок 1/4? и набором сменных бит. Для удобства транспортировки и хранения отвертка комплектуется пластмассовым боксом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка с набором бит Kraftool 26142-H32 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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