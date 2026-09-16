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Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862)

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Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 1
Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 2
Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 3
Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 4
Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
  • Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 1
  • Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 2
  • Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 3
  • Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 4
  • Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862)
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
326 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
Отвертка реверсивная с битами 10 шт.
Материал насадки
Cr-Mo
Тип наконечника
T15; T25; HEX4; HEX2.5; PZ1; SL5; SL6; SL8
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х4
Вес, г.
420

Описание товара Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862)

Профессиональная мощная реверсивная отвертка с максимальной комплектацией в одном корпусе Преимущества: Мощная трехпозиционная реверсивная отвертка 19-в-1 хранение двухсторонних бит внутри рукоятки Особо-мощный металлический трещоточный механизм с двукратным запасом прочности (до 44 Н*м) Высокопрочные биты из Cr-Mo стали Использование: для монтажа, демонтажа резьбовых соединений Количество предметов, шт: 10 Крутящий момент, Нм: 44 Наконечники T15; T25; HEX4; HEX2.5; PZ1; SL5; SL6; SL8



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
326 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
Отвертка реверсивная с битами 10 шт.
Материал насадки
Cr-Mo
Тип наконечника
T15; T25; HEX4; HEX2.5; PZ1; SL5; SL6; SL8
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная мощная реверсивная отвертка с максимальной комплектацией в одном корпусе Преимущества: Мощная трехпозиционная реверсивная отвертка 19-в-1 хранение двухсторонних бит внутри рукоятки Особо-мощный металлический трещоточный механизм с двукратным запасом прочности (до 44 Н*м) Высокопрочные биты из Cr-Mo стали Использование: для монтажа, демонтажа резьбовых соединений Количество предметов, шт: 10 Крутящий момент, Нм: 44 Наконечники T15; T25; HEX4; HEX2.5; PZ1; SL5; SL6; SL8


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка реверсивная с битами KRAFTOOL 19-в-1 KraftMax 19, (25862) - по цене 1750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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