Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 727078
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте
7
Размер крестообразного наконечника
SL2, PH0, PH1, PH00, T5, T6, SL1.5
Тип наконечника
прямой шлиц Slotted (SL), крестовой Philips (PH), звездочкой Torx (T)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х12
Вес, г.
210
Описание товара Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)
Набор профессиональных отверток используется для работ с мелкими деталями и для других точных механических работ. Применяется для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике. Три зоны вращения: быстрая, точная, силовая Свободно вращающийся затыльник Высокоточный наконечник Cr-V Сталь Кейс для хранения отверток
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте
7
Размер крестообразного наконечника
SL2, PH0, PH1, PH00, T5, T6, SL1.5
Тип наконечника
прямой шлиц Slotted (SL), крестовой Philips (PH), звездочкой Torx (T)
Страна производитель
Китай
Набор профессиональных отверток используется для работ с мелкими деталями и для других точных механических работ. Применяется для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике. Три зоны вращения: быстрая, точная, силовая Свободно вращающийся затыльник Высокоточный наконечник Cr-V Сталь Кейс для хранения отверток
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - по цене 1210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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