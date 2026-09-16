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Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877)

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Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 1
Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 2
Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 3
Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
  • Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 1
  • Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 2
  • Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 3
  • Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
163 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
Отвертка реверсивная с битами 6шт.
Материал насадки
Cr-Mo
Тип наконечника
PH, SL, PZ
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
250

Описание товара Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877)

Компактная реверсивная отвертка c прочным цельнометалическим трещоточным механизмом. Небольшой размер и хранение бит внутри рукоятки дают возможность всегда иметь отвертку под рукой Преимущества STUBBY- особо компактная форма рукоятки с противоскользящим покрытием для работ в ограниченном пространстве. Fine Ratchet - цельнометалический трехпозиционный механизм трещотки с минимальным углом возврата. Выдерживает момент до 50 Нм 6 Bits Holder - несъемный выдвижной магазин для хранения бит внутри рукоятки. Magnet LOCK - мощный встроенный магнит для удержания бит 6 востребованных размеров и типов бит 1/4? в комплекте Использование Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений



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Отзывы о товаре Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
163 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
Отвертка реверсивная с битами 6шт.
Материал насадки
Cr-Mo
Тип наконечника
PH, SL, PZ
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная реверсивная отвертка c прочным цельнометалическим трещоточным механизмом. Небольшой размер и хранение бит внутри рукоятки дают возможность всегда иметь отвертку под рукой Преимущества STUBBY- особо компактная форма рукоятки с противоскользящим покрытием для работ в ограниченном пространстве. Fine Ratchet - цельнометалический трехпозиционный механизм трещотки с минимальным углом возврата. Выдерживает момент до 50 Нм 6 Bits Holder - несъемный выдвижной магазин для хранения бит внутри рукоятки. Magnet LOCK - мощный встроенный магнит для удержания бит 6 востребованных размеров и типов бит 1/4? в комплекте Использование Для монтажа и демонтажа резьбовых соединений


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (25877) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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