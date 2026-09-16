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Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899)

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Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 1
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 2
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 3
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 4
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 5
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 6
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 1
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 2
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 3
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 4
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 5
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 6
  • Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899)
2 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
243 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт.
Материал насадки
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х5
Вес, г.
300

Описание товара Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899)

Реверсивная отвертка c прочным цельнометалическим трещоточным механизмом. Хранение бит внутри рукоятки дают возможность всегда иметь отвертку под рукой. Изменяемое положение рукоятки для увеличения момента затяжки. Преимущества: 2 WAY - двухпозиционная рычажная рукоятка для кратного увеличения момента затяжки Fine Ratchet - цельнометалический трехпозиционный механизм трещотки с минимальным углом возврата. Выдерживает момент до 50 Нм 6 Bits Holder - подпружиненный выдвижной магазин для хранения бит внутри рукоятки. SLIM body - встроенный держатель бит для мест с ограниченным доступом. QUICK-LOCK + QUICK-RELEASE - автоматический механизм держателя бит для быстрой фиксации и извлечения бит (работа одной рукой) Magnet LOCK - мощный встроенный магнит для дополнительного удержания бит 6 востребованных размеров и типов бит 1/4? в комплекте



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
243 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт.
Материал насадки
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Реверсивная отвертка c прочным цельнометалическим трещоточным механизмом. Хранение бит внутри рукоятки дают возможность всегда иметь отвертку под рукой. Изменяемое положение рукоятки для увеличения момента затяжки. Преимущества: 2 WAY - двухпозиционная рычажная рукоятка для кратного увеличения момента затяжки Fine Ratchet - цельнометалический трехпозиционный механизм трещотки с минимальным углом возврата. Выдерживает момент до 50 Нм 6 Bits Holder - подпружиненный выдвижной магазин для хранения бит внутри рукоятки. SLIM body - встроенный держатель бит для мест с ограниченным доступом. QUICK-LOCK + QUICK-RELEASE - автоматический механизм держателя бит для быстрой фиксации и извлечения бит (работа одной рукой) Magnet LOCK - мощный встроенный магнит для дополнительного удержания бит 6 востребованных размеров и типов бит 1/4? в комплекте


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка реверсивная рычажная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM (25899) - стоимость товара 2020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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