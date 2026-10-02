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Набор отверток Kraftool 25611-H12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток Kraftool 25611-H12

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Набор отверток Kraftool 25611-H12 - фото 2
Набор отверток Kraftool 25611-H12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
  • Набор отверток Kraftool 25611-H12 - фото 1
  • Набор отверток Kraftool 25611-H12 - фото 2
  • Набор отверток Kraftool 25611-H12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 570 руб.  2 080 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Kraftool 25611-H12
1 570 руб. -25%
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
для точных работ
Материал насадки
инструментальная стал
Размер крестообразного наконечника
PH0, PH1, PH00, PH000
Тип наконечника
PH, SL, Torx
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х2
Вес, г.
290

Описание товара Набор отверток Kraftool 25611-H12

Набор отверток для точных работ KRAFTOOL 25611-H12 применяется для монтажа электроприборов, сборки и ремонта часов. Поставляется в удобном пластиковом кейсе с прозрачной верхней крышкой и хомутом для подвеса. Стальные стержни надежно закрепляются в рукоятке. Набор состоит из двухкомпонентной рукоятки с зажимным механизмом, торцевых головок (4 шт) и двухсторонних бит (8 шт).



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Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool 25611-H12




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
для точных работ
Материал насадки
инструментальная стал
Размер крестообразного наконечника
PH0, PH1, PH00, PH000
Тип наконечника
PH, SL, Torx
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток для точных работ KRAFTOOL 25611-H12 применяется для монтажа электроприборов, сборки и ремонта часов. Поставляется в удобном пластиковом кейсе с прозрачной верхней крышкой и хомутом для подвеса. Стальные стержни надежно закрепляются в рукоятке. Набор состоит из двухкомпонентной рукоятки с зажимным механизмом, торцевых головок (4 шт) и двухсторонних бит (8 шт).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Kraftool 25611-H12 - купить по цене 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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