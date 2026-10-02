Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601)
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Характеристики
Описание товара Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601)
Реверсивная отвертка с револьверным механизмом Gross 11601 из стали S2, в наборе из 11 предметов, значительно повышает производительность работы при монтаже/демонтаже крепежа. За счет храпового механизма не нужно перехватывать руку или вынимать шлиц из крепежа, поэтому инструмент оптимален для профессионального использования. В качестве сменных насадок для отвертки можно применять любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма.
Преимущества
- Автоматическая подача насадок — магазин с револьверным механизмом позволяет максимально быстро и удобно менять биты.
- Долговечность — биты в наборе выполнены из прочной японской стали S2 твердостью 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость.
- Надежная фиксация крепежа — наконечники бит намагничены, поэтому винт или саморез можно не придерживать рукой.
- Функция реверса — направление вращения меняется одним движением, что ускоряет работу.
- Работа в труднодоступных местах — специальный адаптер в комплекте позволяет удлинить биты при необходимости.
- Комфортная эксплуатация — удобная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
- Гарантированное качество — на корпусе имеется фирменный штамп Gross, подтверждающий оригинальность продукта.
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Реверсивная отвертка с револьверным механизмом Gross 11601 из стали S2, в наборе из 11 предметов, значительно повышает производительность работы при монтаже/демонтаже крепежа. За счет храпового механизма не нужно перехватывать руку или вынимать шлиц из крепежа, поэтому инструмент оптимален для профессионального использования. В качестве сменных насадок для отвертки можно применять любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма.
Преимущества
- Автоматическая подача насадок — магазин с револьверным механизмом позволяет максимально быстро и удобно менять биты.
- Долговечность — биты в наборе выполнены из прочной японской стали S2 твердостью 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость.
- Надежная фиксация крепежа — наконечники бит намагничены, поэтому винт или саморез можно не придерживать рукой.
- Функция реверса — направление вращения меняется одним движением, что ускоряет работу.
- Работа в труднодоступных местах — специальный адаптер в комплекте позволяет удлинить биты при необходимости.
- Комфортная эксплуатация — удобная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
- Гарантированное качество — на корпусе имеется фирменный штамп Gross, подтверждающий оригинальность продукта.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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