Набор отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 276791
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 910 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
6 предметов в комплекте
Материал насадки
хром-ванадий
Размер крестообразного наконечника
3 PH1, 2, 3
Тип наконечника
SL, PH
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Набор отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
Профессиональные ударные отвертки ЗУБР для проведения монтажа и демонтажа под воздействием значительных нагрузок. Хромованадиевая сталь сквозного стержня обеспечивает высокую механическую прочность и долговечность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
6 предметов в комплекте
Материал насадки
хром-ванадий
Размер крестообразного наконечника
3 PH1, 2, 3
Тип наконечника
SL, PH
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Профессиональные ударные отвертки ЗУБР для проведения монтажа и демонтажа под воздействием значительных нагрузок. Хромованадиевая сталь сквозного стержня обеспечивает высокую механическую прочность и долговечность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Мужу покупала. Он очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие отвертки за свою цену . Покупал для гаража .
Набор отверток Зубр Профессионал Ударник 25026 - по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор отверток Зубр Профессионал Ударник 25026
Достоинства:
Комментарий:
Мужу покупала. Он очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие отвертки за свою цену . Покупал для гаража .