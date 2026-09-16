Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
В наличии
Код товара: 708573
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 460 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
13
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 0 x 60 мм, 1 x 75 мм, 2 x 100 мм, 3 x 150 мм, 4 x 200 мм, 2 x 38 мм
Тип наконечника
PH, SL
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х8
Вес, кг.
3
Описание товара Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)
Профессиональные ударные отвертки со сквозным стержнем и стальным затыльником. Лучший выбор для выполнения задач требующих бескомпромиссно мощного и надежного инструмента!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
13
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 0 x 60 мм, 1 x 75 мм, 2 x 100 мм, 3 x 150 мм, 4 x 200 мм, 2 x 38 мм
Тип наконечника
PH, SL
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Профессиональные ударные отвертки со сквозным стержнем и стальным затыльником. Лучший выбор для выполнения задач требующих бескомпромиссно мощного и надежного инструмента!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035) - этот товар вы можете купить по цене 6460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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