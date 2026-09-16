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Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)

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Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)
7 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
360 мм
Дополнительно
Биты, SL - 2шт - SL 4, 6 Биты, PH - 4шт - PH 0, 1, 2, 3 Биты, PZ - 3шт - PZ 1, 2, 3 Биты, TX - 6шт - TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 Биты, HEX - 5шт - HEX 2, 3, 4, 5, 6 Адаптер - 1шт - HEX 1/4? - SQ 1/4?
Количество отверток/насадок в комплекте
31 предмет в кейсе: Отвертка + Биты 25мм 20 шт: PH 0 / 1 / 2 , PZ 0 / 1 / 2 , SL 2 / 2.5 / 3, HEX 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4, TX 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10. Б 1
Материал насадки
легированная сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х7
Вес, г.
900

Описание товара Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)

Отвертка динамометрическая Kraftool разработана в соответствии с высокими требованиями и предназначена для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Применяется для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Предотвращает повреждение как крепежа, так и инструмента. Каждая отвертка калибруется и тестируется на заводе. В комплект входит протокол заводских испытаний. Внимание! После каждого использования переводите момент затяжки в положение 1. Данный прибор является надежным инструментом, предназначенным для высоких нагрузок, однако он также является точным измерительным инструментом. При работе и хранении оберегайте его от ударных нагрузок, воздействия влаги и резких перепадов температур. При работе используйте средства защиты.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Длина отвертки
360 мм
Дополнительно
Биты, SL - 2шт - SL 4, 6 Биты, PH - 4шт - PH 0, 1, 2, 3 Биты, PZ - 3шт - PZ 1, 2, 3 Биты, TX - 6шт - TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 Биты, HEX - 5шт - HEX 2, 3, 4, 5, 6 Адаптер - 1шт - HEX 1/4? - SQ 1/4?
Количество отверток/насадок в комплекте
31 предмет в кейсе: Отвертка + Биты 25мм 20 шт: PH 0 / 1 / 2 , PZ 0 / 1 / 2 , SL 2 / 2.5 / 3, HEX 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4, TX 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10. Б 1
Материал насадки
легированная сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка динамометрическая Kraftool разработана в соответствии с высокими требованиями и предназначена для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Применяется для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Предотвращает повреждение как крепежа, так и инструмента. Каждая отвертка калибруется и тестируется на заводе. В комплект входит протокол заводских испытаний. Внимание! После каждого использования переводите момент затяжки в положение 1. Данный прибор является надежным инструментом, предназначенным для высоких нагрузок, однако он также является точным измерительным инструментом. При работе и хранении оберегайте его от ударных нагрузок, воздействия влаги и резких перепадов температур. При работе используйте средства защиты.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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