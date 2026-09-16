Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)
Отвертка динамометрическая Kraftool разработана в соответствии с высокими требованиями и предназначена для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Применяется для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Предотвращает повреждение как крепежа, так и инструмента. Каждая отвертка калибруется и тестируется на заводе. В комплект входит протокол заводских испытаний. Внимание! После каждого использования переводите момент затяжки в положение 1. Данный прибор является надежным инструментом, предназначенным для высоких нагрузок, однако он также является точным измерительным инструментом. При работе и хранении оберегайте его от ударных нагрузок, воздействия влаги и резких перепадов температур. При работе используйте средства защиты.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Отвертка динамометрическая KRAFTOOL 0.4-2 Нм, (64034)